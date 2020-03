Algerije: Pasgetrouwd stel gearresteerd wegens doorzetten bruiloft (video)

Het incident deed zich voor in de stad Annaba, zo'n 600 kilometer ten oosten van hoofdstad Algiers. Op beelden is te zien hoe agenten de feestzaal binnendringen om de bruiloft te beëindigen. De autoriteiten grepen in na klachten van omwonenden en voorbijgangers.

Autoriteiten hebben eerder deze week preventieve maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Het sluiten van feestzalen is onderdeel van die preventiemaatregelen. Vanaf zondag moet ook alle horeca in het land tot nader order op slot.