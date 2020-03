Helft besmette mensen in Zwitserland onder de 51 jaar

Het aantal gevallen van het nieuwe coronavirus is in Zwitserland in 24 uur met 1273 gestegen.





De zuidgrens van Ticino ligt slechts 40 kilometer van de hoofdstad van Lombardije, Milaan. Volgens de autoriteiten is de toestand in Ticino erg gespannen, maar er zijn nog genoeg bedden voor de behandeling van erg zieke patiënten. Zij hopen "Italiaanse toestanden" te voorkomen, maar vrezen dat niet eerder dan komende week de stijging van het aantal gevallen kan gaan afnemen.



Het buurland Italië is met China het zwaarst door het virus getroffen. Er zijn 47.000 besmettingen vastgesteld en ruim 4030 van de patiënten is aan de gevolgen ervan bezweken.

Zwitserse media meldden dat het in de helft van de gevallen om mensen gaat die jonger zijn dan 51 jaar. Het aantal besmettingen dat in het land is geconstateerd staat nu op 6113 volgens de gezondheidsautoriteiten. Met de laatste dertien sterfgevallen ligt het dodental nu op 56. Het kanton Ticino is het zwaarst getroffen. Het grenst aan de regio die in Italië als het epicentrum van het virus geldt, Lombardije.