Kuzu stopt als partijleider DENK en wordt geen lijsttrekker

Kuzu heeft DENK zaterdag verteld dat hij niet beschikbaar is als lijsttrekker, zo meldt hij. Na de verkiezingen in maart volgend jaar zal hij stoppen met de politiek. Het partijleiderschap legt hij neer om de partij ruimte te geven een nieuwe lijsttrekker te vinden.





Of dat Azarkan wordt, moet nog blijken, zegt de partij. Azarkan, voormalig voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), verving Kuzu al eerder tijdelijk als voorzitter van de landelijke DENK-fractie. "In deze bijzondere periode zal ik met alle energie het fractievoorzitterschap en politiek leiderschap uitvoeren en de idealen van onze beweging verder brengen", zegt Azarkan in een reactie. Hij en partijvoorzitter Selçuk Öztürk bedanken Kuzu voor zijn inzet de afgelopen jaren.





Tijd in de politiek

Zijn tijd in de politiek noemt Kuzu "enerverend", maar heeft "als gezicht een behoorlijke impact op mijn persoonlijke leven" gehad. Daarnaast voelt hij niet de energie om nog een keer een verkiezingscampagne te trekken. "Ik heb er volop vertrouwen in dat DENK na 2021 inmiddels ook zonder mij die bijdrage zal blijven leveren", aldus het Kamerlid.





Kuzu stapte samen met Öztürk in 2014 uit de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid (PvdA) wegens onvrede over het integratiebeleid. Voor de PvdA zat Kuzu eerder in de gemeenteraad van Rotterdam. Kuzu en Öztürk gingen als tweemansfractie verder tot de verkiezingen in 2017. Hun beweging DENK kwam met drie zetels de Kamer in.





Flinke kritiek

Sinds het begin is de partij veel in het nieuws geweest. DENK kreeg flinke kritiek op de manier waarop de partij lange tijd filmpjes van debatten en stemmingen in de Tweede Kamer op sociale mediakanalen verspreidde. Andere politieke partijen volgden dat voorbeeld echter snel op.





Kuzu noemt DENK de partij van de "nieuwe Nederlander". De partij richt zich vooral op jongeren en kiezers met een migratieachtergrond.