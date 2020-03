Aantal coronadoden Verenigd Koninkrijk stijgt naar 233

buitenland 21 mrt 19:09

Het aantal doden door het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot 233 nadat in Engeland nog 53 sterfgevallen waren gemeld, aldus Britse media.





De overleden patiënten waren tussen de 41 en 94 jaar oud en hadden allemaal al gezondheidsproblemen, zei de Nationale Gezondheidsdienst. © ANP 2020 De laatste cijfers komen nadat premier Boris Johnson opdracht had gegeven tot sluiting van cafés, pubs, restaurants en sportscholen. Het Verenigd Koninkrijk voert de maatregelen verder op om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.De overleden patiënten waren tussen de 41 en 94 jaar oud en hadden allemaal al gezondheidsproblemen, zei de Nationale Gezondheidsdienst.