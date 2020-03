Amsterdam treft maatregelen tegen drukte op de markten

De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland treft maatregelen om de drukte op markten tegengaan.

© ANP 2020

Daar waar er meer dan honderd personen tegelijkertijd op een markt zijn, moet worden voldaan aan een bepaald aantal voorwaarden. Gebeurt dat niet, dan gaat de markt dicht. "Markten zijn van belang voor de voedselvoorziening van bewoners, maar kunnen alleen openblijven als bezoekers zich aan de 1,5 meter afstand van het RIVM houden", staat in een verklaring. "De veiligheidsregio doet daarom een dringend beroep op bezoekers en ondernemers."Op drukke markten moeten de kramen verspreid worden opgesteld, waardoor er meer spreiding is en voldoende afstand voor bezoekers. Als hier niet genoeg ruimte voor is, dan moeten de marktkramen met non-food dicht en is alleen de verkoop van etenswaren toegestaan. Verder mag voedsel dat vers wordt bereid niet ter plekke worden opgegeten. Alleen afhalen is toegestaan. Ook moeten er waarschuwingsborden worden neergezet die bezoekers erop wijzen dat ze 1,5 meter afstand van elkaar houden.