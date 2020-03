Marokkaans-Belgische voetballer Fellaini test positief op coronavirus

Marouane Fellaini heeft positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat meldt Shandong Luneng, de Chinese voetbalclub waar de 32-jarige Belg onder contract staat.

In China lijkt het virus steeds meer onder controle, maar voor reizigers die terugkeren naar het land is er wel nog een verplichte quarantaine. Fellaini werd vrijdag, bij aankomst in China, ook getest. Fellaini is de eerste voetballer in de hoogste Chinese klasse die positief heeft getest op het virus.De Chinese voetbalcompetitie ligt sinds 22 februari stil.