Ruim 150.000 coronabesmettingen in Europa

In Europa zijn, voor zover bekend, meer dan 150. 000 mensen besmet met het coronavirus.

© ANP 2020

Europa is op dit moment het continent dat het zwaarst is getroffen met officieel meer dan 7800 doden. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van eigen tellingen. In Azië zijn ruim 96.000 gevallen gemeld. Ruim een derde van de Europese infecties is in Italië geregistreerd.Het werkelijke aantal besmettingen ligt veel hoger. Veel landen testen alleen om te kijken of een opname in het ziekenhuis nodig is.