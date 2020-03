Treinverkeer Marokko vanaf maandag stil

Met ingang van maandag middernacht wordt het meeste treinverkeer in Marokko stilgelegd.





Eerder werd aangekondigd dat alle streekbussen vanaf maandag tot nader order zullen worden opgeschort.

ONCF (nationale spoorwegen) zal slecht enkele treinen in bedrijf houden voor mensen die pendelen tussen de steden Kenitra, Rabat, Casablanca, Settat en El Jadida. De maatregel is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus in te dammen en ligt in lijn met het besluit van de autoriteiten om intercity-verbindingen stil te leggen.