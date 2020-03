Coronabesmettingen Marokko opgelopen tot 108

In Marokko zijn tot nu toe drie patiënten overleden aan het dodelijke longvirus COVID-19: een 89-jarige vrouw die in februari vanuit Italië in Marokko aankwam en een 75-jarige man uit Sale. Beide patiënten hadden onderliggende gezondheidsproblemen. Het derde en laatste dodelijke slachtoffer is een een 39-jarige man uit Casablanca