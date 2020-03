Aantal Nederlandse doden coronavirus toegenomen met 43

Inmiddels zijn 179 mensen in Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte zondag bekend dat er sinds zaterdag 43 doden zijn bijgekomen. Daarnaast is het aantal besmettingen met 573 toegenomen tot een totaal van 4204. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 57 en 97 jaar.





Volgens de laatste update van de Nationale Intensive Care Evaluatie, die continu nieuwe informatie krijgt over de situatie in ziekenhuizen, liggen er momenteel 327 personen met de longziekte Covid-19 op de intensive care in het ziekenhuis.Het RIVM gaat ervan uit dat meer mensen besmet zijn met het coronavirus dan nu bekend is. Niet iedereen wordt meer getest.