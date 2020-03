Ophef na beelden van Marokkanen die lockdown negeren

Beelden van groepen mensen in Salé, Fez, Tanger en Tetouan die de lockdown aan hun laars lappen worden gedeeld op sociale netwerken. En dat terwijl in Marokko donderdag de noodtoestand werd uitgeroepen en het land sinds vrijdagavond 18:00 in een lockdown verkeert. De politie, de koninklijke gendarmerie en het leger zien toe op de naleving van de preventiemaatregelen.