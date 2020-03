Duitsland verscherpt coronamaatregelen en komt met contactverbod

Duitsland verscherpt de maatregelen tegen het coronavirus. Zo mogen in principe niet meer dan twee personen in het openbaar bij elkaar zijn, behalve families en andere huishoudens.

© ANP 2020

De regel geldt zeker twee weken. Tot het contactverbod is zondag besloten door de regering in Berlijn en de zestien deelstaten, bevestigde de premier van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Verder moeten overal in Duitsland alle restaurants en andere eetgelegenheden dicht, als ze nog open zijn. Rond 17.30 uur is een verklaring gepland van de Duitse regeringsleider Angela Merkel.De autoriteiten kondigden afgelopen maandag al een pakket maatregelen af, waaronder de sluiting van veel winkels en beperkte openingstijden voor restaurants. Sommige deelstaten gingen echter verder, waaronder Beieren dat grotendeels op slot ging. Dat leidde weer tot onvrede bij andere deelstaten. De roep om een gezamenlijke aanpak werd steeds luider.