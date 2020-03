Marokko bezig met wetsontwerp tegen negeren lockdown

Het Marokkaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken is bezig met een wetsontwerp om juridische stappen mogelijk te maken tegen iedereen die de noodtoestand trotseert

De beslissing komt nadat de afgelopen dagen in verschillende steden groepen mensen zich hebben verzameld ondanks de eerder uitgeroepen noodtoestand. Videofragmenten van mensenmenigtes in Salé, Fez, Tanger en Tetouan die de lockdown aan hun laars lappen worden gedeeld op sociale netwerken.









Beelden van groepen mensen die ruim na de avondklok over straat lopen en de takbir uitspreken zorgen voor veel ophef in Marokko. Op internet wordt opgeroepen hard op te treden tegen de "egoïstische" landgenoten die niet alleen zichzelf maar vooral anderen in gevaar brengen. Een speciale commissie zal maandag bijeenkomen om het ontwerpbesluit rondom wet 2.20.292 te bestuderen.





De politie, de koninklijke gendarmerie en het leger zien toe op de naleving van de lockdown die sinds vrijdag 18:00 in heel Marokko geldt.

© MAROKKO.NL 2020