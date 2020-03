Grapperhaus: dit is helemaal verkeerd, houd je aan instructies

Justitieminister Ferd Grapperhaus heeft weinig goede woorden over voor mensen die lak hebben aan de corona-adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de overheid.

"Dit is helemaal verkeerd", zegt de bewindsman in het programma EenVandaag, in reactie op de beelden van dit weekend van volle bossen en kustplaatsen. "We hebben instructies die precies zeggen wat je moet doen", zegt Grapperhaus. Die instructies zijn er om kwetsbare mensen te beschermen tegen het coronavirus en een te snelle verspreiding daarvan tegen te gaan."Ga zo min mogelijk uit huis", roept de minister op. "Als je een frisse neus moet halen, doe dat dan met beleid. Houd echt voortdurend anderhalve meter afstand." Nederlanders moeten ook boodschappen niet met het volledige gezin doen en opletten of de winkel zo leeg mogelijk is. "Wacht je beurt af", aldus Grapperhaus.