Stijging aantal coronadoden Italië zwakt af

Het aantal doden door het coronavirus in Italië is zondag gestegen met 651 tot 5476. Dat melden de autoriteiten. De stijging is lager dan een dag eerder, toen 793 mensen overleden.

Lombardije

Het totaal aantal bevestigde gevallen van het coronavirus in het land is gestegen van 53.578 op zaterdag naar 59.138. Dat is de laagste procentuele stijging sinds de eerste coronabesmettingen op 21 februari aan het licht kwamen.Van degenen die oorspronkelijk besmet waren, waren zondag 7024 volledig hersteld, vergeleken met 6072 de dag ervoor. Er lagen 3009 mensen op de intensive care tegen eerder 2857.De situatie in de zwaarst getroffen regio Lombardije, in het noorden van Italië, blijft kritiek, met 3456 doden en 27.206 besmettingsgevallen zondag, tegen 3095 en 25.515 een dag eerder. Maar ook hier zijn de cijfers lager dan de dag ervoor. Op zaterdag stierven nog 546 mensen aan de gevolgen van het virus in Lombardije, vergeleken met 361 zondag.De cijfers suggereren dat de strikte beheersingsmaatregelen die op 8 maart rond het noordelijke epicentrum van de crisis rond Milaan zijn opgelegd, hun vruchten gaan afwerpen."De vandaag aangekondigde cijfers zijn lager dan die van gisteren", bevestigde de Italiaanse chef van de civiele bescherming, Angelo Borrelli. "Ik hoop en we hopen allemaal dat deze cijfers de komende dagen kunnen worden doorgetrokken. Maar blijf op uw hoede."