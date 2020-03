Duitse regeringsleider Angela Merkel in thuisisolatie

buitenland 22 mrt 19:33

De Duitse regeringsleider Angela Merkel zit in haar huis in zelf-isolatie omdat de arts die bij haar was, besmet is met het coronavirus.



Merkel kreeg het zondagavond te horen nadat ze op een persconferentie uitleg had gegeven over nieuwe maatregelen tegen het coronavirus. Ze zal zich de komende dagen regelmatig laten testen, aldus een woordvoerder. De bondskanselier blijft gewoon werken. © ANP 2020 De dokter gaf haar vrijdagmiddag een vaccinatie tegen pneumokokken, en bleek positief. De bondskanselier ging, nadat ze dat had vernomen, meteen in quarantaine in haar woning.