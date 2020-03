Jongerenorganisaties willen uitstel van betaling collegegeld

De regering zou studenten uitstel van betaling van het college- en lesgeld moeten geven. Dat vinden onder andere de jongerenpartijen van CDA, D66 en de ChristenUnie.

Ze roepen de regering op om jongeren in de coronacrisis tegemoet te komen. Ook willen de jongerenorganisaties compensatie voor de extra opgelopen schulden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. DWARS (GroenLinks) en de Jonge Socialisten (PvdA) zetten ook hun naam onder de brief.De organisaties wijzen erop dat veel jongeren op basis van een nulurencontract of als uitzendkracht werken, waardoor ze nu inkomsten kunnen mislopen. De kosten voor college blijven, terwijl die niet of slechts op afstand doorgaan.Studenten zouden ook beter geïnformeerd moeten worden over hun rechten, zoals de mogelijkheden om via je werkgever een deel van je loon uitbetaald te krijgen.