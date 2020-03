Avondklok in Saoedi-Arabië, Arabische Emiraten sluiten luchtruim

Koning Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed heeft een avondklok ingesteld in Saoedi-Arabië om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

De beperkingen gelden dagelijks van 19.00 tot 06.00 uur voor een periode van 3 weken en gaan maandag in. Saoedische autoriteiten melden 119 nieuwe besmettingsgevallen, waarmee het totaal is opgelopen tot 512. In het land zijn nog geen doden gevallen als gevolg van het longvirus COVID-19.





De Verenigde Arabische Emiraten sluiten het luchtruim voor minimaal twee weken. Dat meldt WAM, het officiële persbureau van het land. De maatregelen, die zondag bekend zijn gemaakt, gaan over 48 uur in. Voor goederenvervoer en evacuatievluchten wordt een uitzondering gemaakt.

