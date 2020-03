Al-Aqsa-moskee gesloten wegens coronavirus

De moskee werd gesloten na een spoedberaad van Waqf in Jeruzalem

Alle gebeden in de Al-Aqsa-moskee in bezet Oost-Jeruzalem zijn tot nader order opgeschort in een poging de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, dat meldt Waqf zondag. Het besluit, genomen na een spoedvergadering, wordt maandagochtend van kracht, aldus de raad in een verklaring.





"De schorsing is tijdelijk en alle werknemers en bewakers van de moskee dienen zich te blijven melden voor hun werk", aldus Waqf. Ook de adhan van de Al-Aqsa-moskee gaat zoals gewoonlijk door, voegde de verklaring toe.





De Palestijnse Minister van Volksgezondheid Mai al-Kaila zei dat er vier nieuwe besmettingsgevallen werden geregistreerd in de steden Ramallah en Hebron op de Westelijke Jordaanoever, waarmee het totale aantal infecties in het bezette gebied is opgelopen tot 52.





Op de Gazastrook werd zondag melding gemaakt van de eerste twee besmettingsgevallen van het coronavirus. Het gaat om twee Palestijnen die naar Pakistan waren gereisd. De twee zijn bij hun terugkeer in quarantaine gehouden en zijn niet in contact geweest met andere bewoners van de Gazastrook.

