Tanger: 2 arrestaties wegens aanzetten tot negeren lockdown

De politie in Tanger heeft zondag twee personen gearresteerd voor het negeren van de noodtoestand en het aanzetten tot overtreden van de lockdown.

De verdachten zijn 24 en 42 jaar oud, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring. De politie onderzoekt of er nog meer mensen zijn die hebben bijgedragen tot het negeren van de preventiemaatregelen van de overheid.





In Marokko werd donderdag de noodtoestand uitgeroepen en het land verkeert sinds vrijdagavond 18:00 in een lockdown . Beelden van groepen mensen die ruim na de avondklok over straat lopen in Salé, Fez, Tanger en Tetouan zorgden zaterdag en zondag voor veel ophef in Marokko.





Na onderzoek arresteerde de politie twee personen die ervan worden verdacht de mars in gang te hebben gezet. De mannen zouden in de wijk Souani en Mesnana in Tanger mensen hebben opgeruid om na de avondklok de straat op te gaan.





Wetsvoorstel

De Marokkaanse regeringsraad heeft zondag een wetsvoorstel aangenomen om juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die de lockdown negeert. Overtreders riskeren een gevangenisstraf van één tot drie maanden en een geldboete uiteenlopend van 300 tot 1.300 DH.





De noodtoestand in Marokko duurt nog tot 20 april. Sinds de lockdown dient iedereen een " uitzonderlijke verplaatsingsvergunning " op zak te hebben die voor werk, boodschappen of om medische redenen toch de straat op moet.

© MAROKKO.NL 2020