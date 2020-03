Apotheken in Marokko 24 uur open tijdens coronacrisis

De openingstijden van apotheken in Marokko zullen worden verruimd om het mogelijk te maken dat apotheken 24 uur open zijn





De maatregel wordt landelijk ingevoerd en geldt reeds in de steden Casablanca, Taza, Fez, Safi, El Jadida en Rabat.

© MAROKKO.NL 2020

Dat meldt het Ministerie van Binnenlandse Zaken maandag. De apotheken zullen werken in drie verschillende shifts. Van 9:00 tot 18:00, 18:00 tot 00:00 of van 18:00 tot 09:00. Gesloten apotheken dienen duidelijk aan te geven welke apotheek in de buurt wel dienst doet.