Tanger: Politie intensiveert aanwezigheid tijdens lockdown

De maatregel is bedoeld om de lockdown als gevolg van de donderdag uitgeroepen noodtoestand te handhaven. Beelden van groepen mensen die ruim na de avondklok over straat liepen in Salé, Fez, Tanger en Tetouan zorgden zaterdag en zondag voor veel ophef in Marokko. Met het cordon willen de autoriteiten voorkomen dat het scenario van de afgelopen dagen zich herhaalt.