Aantal besmettingen Marokko opgelopen tot 134, dodental opgelopen tot 4

In de afgelopen 24 uur zijn in Marokko 24 nieuwe besmettingen bevestigd.









De meeste besmettingsgevallen doen zich voor in de regio Casablanca/Settat, Rabat/Salé/Kenitra en Fez/Meknes.

2020 CORONAVIRUS PANDEMIE PER REGIO REGIO BESM. DODEN HERSTELD CASABLANCA-SETTAT

Rabat-Salé-Kénitra

Fès-Meknès

Marrakech-Safi

Tanger-Tetouan-Al Hoceima

Souss-Massa

Oriental

Béni Mellal-Khénifra

Guelmim-Oued Noun

Drâa-Tafilalet 34

32

29

15

8

6

5

3

1

1 2

1

0

0

0

0

0

1

0

0 2

0

1

0

0

0

0

0

0

0 De vrouw had recent een begrafenis bijgewoond in Khouribga en is daar in contact gekomen met andere personen. De autoriteiten zijn begonnen met het contactonderzoek.

© MAROKKO.NL 2020

Dat meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid maandag. Volgens het ministerie is zondag nog een patiënt overleden, daarmee is het totaal aantal doden in Marokko opgelopen tot 4. Het laatste dodelijke slachtoffer betreft en 58-jarige vrouw uit de regio Beni Mellal en Khenifra.