Tetouan: Arts met coronavirus ontving patiënten ondanks voorschriften

Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek gestart naar een dokter in Tetouan nadat bij hem het coronovirus werd vastgesteld.

Volgens het OM heeft de arts zich na zijn terugkeer uit het buitenland niet gehouden aan de quarantaine voorschriften. Vermoedt wordt dat de man vanuit zijn verloskunde praktijk meerdere mensen heeft besmet omdat hij, tegen de voorschriften in, doorging met patiënten consulteren. De arts voerde zelfs twee operaties uit, meldt het Ministerie van Volksgezondheid zondag.





Behalve het OM is ook de algemene inspectie van het ministerie bezig met een onderzoek naar de arts. Volgens het ministerie heeft de arts zich voorgedaan als verloskundige-gynaecoloog, maar is hij in feite internist.





Naast het mogelijk strafbare gedrag van de arts, heeft ook de provinciale afgevaardigde van het ministerie gefaald door de arts niet op de hoogte te stellen van de juiste protocollen die moesten worden gevolgd in het licht van de verspreiding van het dodelijke longvirus COVID-19.

© MAROKKO.NL 2020