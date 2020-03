RIVM: te vroeg om enthousiast te zijn

"Het is nog te vroeg om enthousiast te zijn", zegt de woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar aanleiding van de laatste cijfers over de corona-uitbraak.

Volgens het RIVM wordt het een "cruciale week". Het coronavirus heeft de laatste 24 uur 34 levens geëist , minder dan het etmaal daarvoor, toen 43 mensen overleden aan de ziekte Covid-19. Het aantal vastgestelde besmettingen is ook minder snel toegenomen: zaterdag bedroeg de stijging nog 21 procent, zondag 16 procent en maandag kwam er 13 procent aan positieve testen bij.Aan de andere kant nam het aantal ziekenhuisopnamen met 24 procent toe, terwijl de stijging een dag eerder 'slechts' 18 procent bedroeg. Een duidelijke lijn ontbreekt, want zaterdag kregen de ziekenhuizen er 30 procent aan patiënten bij.Het RIVM hoopt vanaf deze week effecten te zien van de maatregelen die het kabinet heeft genomen. Precies twee weken geleden riep premier Mark Rutte de bevolking op voorlopig geen handen te schudden. Drie dagen later volgden meer maatregelen, zoals het verbod op bijeenkomsten met meer dan 100 mensen en de oproep aan de hele bevolking om zoveel mogelijk thuis te werken. Op zondag volgde de aankondiging dat ook de horeca en de scholen dicht moesten.Het kabinet riep verder iedereen op om zeker anderhalve meter afstand te houden van anderen.Tot nog toe zijn in Nederland tegen de 30.000 testen uitgevoerd. Het aantal positieve testen zegt niet veel meer over de totale verspreiding van het longvirus, aangezien lang niet iedereen die het mogelijk heeft opgelopen wordt getest. Daarvoor ontbreekt het aan capaciteit, zegt het RIVM. Testen worden vooral gedaan bij mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen, mensen uit risicogroepen en zorgpersoneel. Volgens het RIVM worden circa 2000 mensen per dag getest.