Arrestaties wegens handel in namaak ontsmettingsmiddelen

De politie in Fez heeft zondag twee mannen gearresteerd wegens hun vermeende betrokkenheid bij het vervaardigen van namaak ontsmettingsmiddelen

De verdachten zijn kruidkundigen van 33 en 38 jaar oud en handelden in zelfgemaakte ontsmettingsmiddelen, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring. De 'ontsmettingsmiddelen' vormen een gevaar voor de volksgezondheid, aldus DGSN.





Bij huiszoekingen werden 22.000 paar medische handschoenen, 1.400 mondmaskers en 1.716 flacons met het label 'sterilisatie-oplossing' in beslag genomen. Ook werden 21 containers verfverdunner, 6 flessen eau de cologne en 21 stukken zelfgemaakte zeep in beslag. De politie stuitte tevens op een grote hoeveelheid drugs, injectienaalden, laboratoriumapparatuur en een geldbedrag waarvan wordt vermoed dat deze is verkregen met criminele activiteiten.





De arrestaties maken deel uit van een reeks operaties van Marokkaanse veiligheidsdiensten om te voorkomen dat kwaadwillenden inspelen op de coronacrisis door het uitbuiten van bezorgde burgers.

© MAROKKO.NL 2020