Kabinet vraagt kappers en nagelsalons deuren te sluiten

Kapsalons en nagelstylisten wordt gevraagd hun deuren te sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het kabinet wil dat salons in principe tot 6 april dichtgaan. Het besluit is gebaseerd op adviezen van het RIVM-team dat zich bezighoudt met de bestrijding van infectieziekten. Dat advies geldt voor zogenoemde contactberoepen die zich met uiterlijke verzorging bezighouden.Ook fysiotherapeuten moeten patiënten zoveel mogelijk helpen via beeldbellen. Alleen als het echt niet anders kan en het door de dokter wordt geadviseerd mogen ze fysiek behandelen.Er was "veel verwarring" over mensen die nauw contact hebben met anderen voor hun werk. Het kabinet vond het belangrijk ook voor deze beroepen maatregelen te treffen.