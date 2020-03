Ook bewegingsvrijheid Britten ingeperkt vanwege coronavirus

De Britse premier Boris Johnson heeft zware beperkingen afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hij kondigde aan dat mensen thuis moeten blijven en dat winkels worden gesloten.

Bruiloften

© ANP 2020

"Het coronavirus is de grootste bedreiging voor ons land in tientallen jaren", zei Johnson in een toespraak. "In de hele wereld zien we de verwoestende impact van deze onzichtbare moordenaar. ". Johnson legde uit dat voorkomen moet worden dat te veel mensen tegelijk ziek worden. Dat zou de gezondheidszorg volgens hem niet aankunnen. "Ik geef het Britse volk vanavond een erg simpele opdracht: u moet thuisblijven", zei de premier, die mensen nadrukkelijk vroeg om niet af te spreken met vrienden. Hij waarschuwde dat de politie de regels zal handhaven en boetes kan uitdelen.De Britten mogen volgens de premier alleen nog van huis om te eerste levensbehoeften te kopen, om te werken als dat echt niet vanuit huis kan, om zorg te zoeken of te verlenen en om te bewegen. Hij kondigde ook een samenscholingsverbod af: er mogen in de openbare ruimte niet meer dan twee personen samenkomen, tenzij het gaat om mensen die samenwonen.De overheid verbiedt ook evenementen als bruiloften, al mogen begrafenissen nog wel doorgaan. Ook moeten winkels de deuren sluiten als ze geen essentiële goederen verkopen. Verder worden ook bibliotheken, gebedshuizen en andere instellingen gesloten om verspreiding van het virus te tegen te gaan.Johnson zegt dat geen enkele premier dergelijke maatregelen wil nemen. Hij kondigde aan dat de beperkingen over drie weken worden geëvalueerd.