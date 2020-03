Dodental als gevolg van coronavirus stijgt verder in Frankrijk

In Frankrijk zijn in een etmaal nog eens 186 coronapatiënten overleden, een stijging van 28 procent.





Inmiddels zijn 860 patiënten overleden. Meer dan 2000 patiënten zijn er zo slecht aan toe dat ze op de intensive care zijn aangewezen. Dit aantal is ook in een dag met bijna 20 procent gestegen.

De stijging was sterker dan de afgelopen dagen. Minister Olivier Véran van Volksgezondheid zei dat het aantal besmettingen in het land in 24 uur tijd met 20 procent is toegenomen tot meer dan 19.850.