Streep door eindexamens middelbare scholieren door coronacrisis

De centrale schriftelijke eindexamens voor leerlingen in het voortgezet onderwijs gaan dit jaar niet door. Ze kunnen na de zomer gewoon naar het mbo, de hogeschool of de universiteit, bevestigen bronnen in Den Haag.





De centrale schriftelijke examens voor vmbo'ers, havisten en vwo'ers zouden 7 mei beginnen. Vmbo'ers zouden vanaf 30 maart al aan de slag gaan met hun praktijkexamens en digitale examens.



Schoolexamen

Onderwijsminister Arie Slob laat aan de scholen over wanneer ze hun laatste schoolexamens inplannen en hoe ze die afnemen. Een leerling die slaagt voor zijn schoolexamen, krijgt een diploma. Normaliter maakt het schoolexamen de helft van het eindcijfer uit.



Het halen van de schoolexamens, die leerlingen ter voorbereiding op de landelijke examens hebben gemaakt, is genoeg voor een diploma. Verschillende onderwijsorganisaties riepen de overheid al langer op op de examens te schrappen. Die roep werd alleen maar luider sinds het kabinet maandag nog strengere maatregelen nam om de opmars van het coronavirus te stoppen.