Aantal coronadoden in Duitsland boven honderd

Het aantal doden in Duitsland door het nieuwe coronavirus is tot boven de honderd gestegen.

Het Robert Koch-Institut, de Duitse variant van het RIVM, meldde dinsdag dat er 28 nieuwe sterfgevallen waren waarmee het totaal aantal op 114 komt. Het aantal besmettingen groeide met 4764 naar 27.436. Eerder was er voorzichtig optimisme over de de groei die afvlakte. Dinsdag bleek dat de toename toch nog steeds groter wordt.Het aantal sterfgevallen ten opzicht van het aantal besmettingen is in Duitsland relatief laag. De oorzaak is waarschijnlijk dat nu in Duitsland nog veel minder ouderen door het virus zijn getroffen dan bijvoorbeeld in Italië. Van de besmettingen in Duitsland is 80 procent jonger dan 60 jaar.