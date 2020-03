Chinese provincie Hubei heft per 25 maart reisrestricties op

buitenland 24 mrt 10:23

De gezondheidscommissie in de Chinese provincie Hubei, waar het coronavirus voor het eerst is vastgesteld in de stad Wuhan, heft per 25 maart alle reisrestricties voor de provincie op.





Alleen voor Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak, gelden de beperkingen nog tot in ieder geval 8 april. De inwoners van Wuhan blijven nog in quarantaine tot 8 april. Daarna mogen inwoners de stad verlaten als ze in bezit zijn van een gezondheidsverklaring, liet de commissie weten. De stad zit in een lockdown sinds 23 januari. Het opheffen van de restricties voor Hubei komt als gevolg van berichten dat het aantal nieuwe gevallen de provincie tot nul was gedaald op 19 maart. De epidemie zorgde in China voor ruim 80.000 besmettingen en 3277 doden.