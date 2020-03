Annulering eindexamens betreft bijna 200.000 leerlingen

Omdat de centrale eindexamens dit jaar niet doorgaan, hoeven zo'n 199. 000 leerlingen niet op te komen draven. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De examenkandidaten kunnen na de zomer gewoon naar het mbo, de hogeschool of de universiteit. Het halen van de schoolexamens, die leerlingen ter voorbereiding op de landelijke examens hebben gemaakt, is genoeg voor een diploma. Dit schooljaar zouden ongeveer 102.000 vmbo-leerlingen, 57.000 havisten en 41.000 vwo'ers examen doen. Het CBS heeft het aantal leerlingen in de hoogste klassen van het vmbo, de havo en het vwo begin oktober geteld. Het aantal leerlingen dat maanden later daadwerkelijk zou beginnen aan het examen, kan hier enigszins van afwijken.Omdat examenkandidaten nu ook zonder afronding van het centrale examen kunnen beginnen aan hun vervolgopleiding, zal de stroom eerstejaarsstudenten op mbo- en hbo-instellingen en universiteiten niet opdrogen. Een ruime meerderheid van de eerstejaars op mbo-opleidingen zat het jaar daarvoor nog op de middelbare school. In het hoger onderwijs zijn examenleerlingen goed voor ruim de helft van de eerstejaars.