Rechter geeft alFitrah gelijk: Moskee hoeft geen open kaart te spelen.

AlFitrah hoeft geen volledige inzage te geven in wie afgelopen jaren allemaal actief zijn geweest voor de moskee in Utrecht Overvecht.

Te veel informatie

Wel moet de alFitrah-moskee uit Utrecht meewerken aan het onderzoek van de Parlementaire Ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. Dat heeft het gerechtshof Den Haag dinsdag in hoger beroep bepaald. De commissie, bestaande uit Kamerleden, doet onderzoek naar ongewenste geldstromen naar moskeeën vanuit het buitenland. Op een van de verhoordagen lag de focus op de alFitrah-moskee en de daarbij horende stichtingen.Al voor het verhoor werd alFitrah-voorzitter Suhayb Salam om documenten gevraagd, maar die bleven uit. De commissie verzocht aan de rechtbank een bevel af te geven om informatie en documenten te verstrekken. Na dat bevel ging Salam in hoger beroep.De stichtingen rondom alFitrah moeten meewerken aan het onderzoek van de parlementaire commissie. Wel vond het hof dat de commissie om te veel informatie vroeg. De stichtingen hoeven daarom na de uitspraak geen informatie te geven over personen of gelden die afkomstig zijn uit vrije landen, zoals Nederland.Eind april overhandigt de commissie de uitkomsten van het onderzoek aan de Tweede Kamer.