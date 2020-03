Blauwe Moskee is bij nood beschikbaar als noodziekenhuis

Als de coronacrisis uit de hand loopt en ziekenhuizen de stroom patiënten niet meer aankunnen, kunnen ze de Blauwe Moskee in Amsterdam gebruiken als noodopvang.





Ook in de achterban van Elforkani zijn mensen besmet geraakt. "Het leeft onder de mensen, ze beseffen waarom maatregelen getroffen zijn. Je weet niet hoe het zich verder gaat ontwikkelen. In Italië is het heel heftig."

© ANP 2020

Dat zegt hoofdimam Yassin Elforkani tegen het ANP. "Op het moment dat het nodig is, geven wij de sleutel. Dan is het aan de professionals om het verder te regelen en bedden neer te zetten. Een moskee is niet alleen om te bidden", aldus Elforkani. De moskee in Amsterdam Nieuw-West beslaat zo'n 800 vierkante meter. De Blauwe Moskee is al een tijdje dicht vanwege het coronavirus.