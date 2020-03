Olympische Spelen van Tokio uiterlijk in zomer 2021

De Olympische Spelen van Tokio worden niet dit jaar gehouden, maar uiterlijk in de zomer van 2021.

Lang vol

Dat maakte het Internationaal Olympisch Comité (IOC) officieel bekend na telefonisch topoverleg tussen de Japanse premier Shinzo Abe en IOC-baas Thomas Bach. Vanwege de wereldwijde coronacrisis kunnen de Spelen niet zoals gepland komende zomer worden gehouden. De nieuwe data van de Spelen zijn nog niet bekend. Het grootste sportevenement ter wereld, dat in 2013 werd toegewezen aan Tokio, wordt volgens het IOC in ieder geval niet in 2020 gehouden.In de 124-jarige historie van de Olympische Spelen gebeurde het nog nooit dat het sportevenement werd uitgesteld. Wel werden de Spelen al drie keer afgelast, in de tijden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De Spelen van Tokio helemaal cancelen, was voor zowel Japan als het IOC geen optie.Het IOC hield lang vol dat het evenement ondanks het coronavirus 'gewoon' komende zomer zou worden gehouden, van 24 juli tot en met 9 augustus. Het comité besloot zondag onder grote druk toch om uitstel te gaan onderzoeken. Het IOC zei vier weken de tijd te nemen om een beslissing te nemen, maar de door de sportwereld zo gewenste duidelijkheid kwam er twee dagen later al. De Spelen van Tokio, ook die voor de paralympische sporters, gaan naar 2021. De naam van het evenement blijft wel 'Tokyo 2020'.De olympische vlam, die vorig jaar arriveerde in Japan, blijft ook in het gastland van de Spelen. "Want in deze moeilijke tijden zijn de Olympische Spelen van Tokio een baken van hoop voor de wereld en de vlam het licht aan het einde van de tunnel", aldus het IOC.