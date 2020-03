Aantal doden door coronavirus Nederland stijgt met 63 naar 276

Het coronavirus heeft inmiddels 276 levens geëist in Nederland.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het afgelopen etmaal 63 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen.









Maandag steeg het dodental nog met 34. Sinds maandag zijn 811 nieuwe patiënten positief getest op het coronavirus. Daarmee is het aantal geregistreerde besmettingen op 5560 gekomen.



Het aantal ziekenhuisopnamen is gestegen van 1230 tot 1495. Tot die groep behoren ook de mensen die met Covid-19 in het ziekenhuis belandden, maar weer zijn opgeknapt. De jongste persoon die aan het virus overleed was 55 jaar, de oudste was 97 jaar.



De meeste positief geteste mensen wonen in Noord-Brabant (1739 personen). Daarna zijn de meeste besmettingen geregistreerd in Zuid-Holland (758) en Noord-Holland (740).



Maandag meldde het RIVM minder doden (34) dan het etmaal daarvoor, toen 43 mensen overleden aan Covid-19. Het RIVM laat weten dat het aantal gemelde patiënten en overleden patiënten om verschillende redenen per dag anders kan zijn. "Zo zien we dat overleden patiënten niet altijd op dezelfde dag gemeld worden", aldus het RIVM . "Dat de aantallen per dag schommelen zegt nog niets over het effect van de maatregelen die sinds half maart ingesteld zijn. Naar verwachting zal dat effect pas eind deze week of begin volgende week te zien zijn."

