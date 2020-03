Marokko laat 251 minderjarigen vrij uit kinderbeschermingscentra

Door beperkte financiële middelen en overbevolking vormen de centra een gevaar voor de gezondheid van de kinderen

Minister Hassan Abyaba (Ministerie van Cultuur, Jeugd en Sport) heeft een ​​aantal kinderen die in kinderbeschermingscentra verbleven naar huis gestuurd. Het gaat om minderjarigen die kampen met juridische problemen of moeilijke situaties. Abyaba vreest voor verspreiding van het coronavirus in de overvolle centra's en denkt dat de kinderen elders veiliger zijn.





Abyaba stuurde vorige week een brief waarin hij het Openbaar Ministerie (OM) verzocht om te voorkomen dat gedurende de corona-epidemie kinderen worden toegewezen aan de kinderbeschermingscentra, tenzij strikt noodzakelijk. Ook vroeg hij of het mogelijk is dat kinderen tijdelijk teruggeplaatst kunnen worden bij families als hun rechtssituatie en hun belangen dit toelaten. De regering heeft het verzoek goedgekeurd.





Ook in Marokkaanse gevangenissen zijn maatregelen genomen tegen het coronavirus. Het overkoepelend orgaan voor Marokkaanse gevangenissen (DGAPR) verlaagde het aantal bezoekers van gedetineerden tot slechts één persoon en beperkte het aantal bezoeken tot eens per maand.





Op de maatregelen werd positief gereageerd door gedetineerden en hun families, meldde DGAPR in een persbericht.

