Aantal coronabesmettingen Israël opgelopen tot 1.656

Dat meldt het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid. Het aantal coronavirusinfecties in Israël steeg dinsdag tot 1.656 nadat er 214 nieuwe gevallen waren ontdekt. Volgens de verklaring van het ministerie verkeren 31 patiënten in kritieke toestand en zijn 49 anderen van het virus hersteld.

Israël heeft verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waaronder het sluiten van cafés, restaurants, hotels, winkelcentra en uitgaansgelegenheden. Sinds vorige week monitort de Israëlische regering mobiele telefoons van burgers om vermoedelijke coronaviruspatiënten op te sporen.

In Palestina is het aantal besmettingen opgelopen tot 60, waarvan twee in de Gazastrook . Het gezondheidszorgsysteem in de Gazastrook stond al op instorten, zelfs voordat het zijn eerste coronaviruspatiënt ontving. Door de Israëlische blokkades heerst een groot tekort aan medicijnen, apparatuur en artsen waardoor het niet kan voldoen aan de behoeften van de bevolking.