Algerije plaats corona-epicentrum Blida in quarantaine

De provincie Blida, ten zuiden van hoofdstad Algiers, telt de meeste coronaslachtoffers en wordt gezien als het epicentrum van het coronavirus









In Algerije zijn 25 mensen omgekomen als gevolg van het longvirus COVID-19. Blida staat sinds de start van de coronauitbraak in Algerije al bovenaan de lijst nadat 16 leden van dezelfde familie besmet raakten na het bijwonen van een bruiloft. De familie raakte besmet na familiebezoek uit Frankrijk

Dat heeft de Algerijnse Minister van Volksgezondheid maandag bekendgemaakt. De beslissing kwam nadat de minister 29 nieuwe bevestigde gevallen van het coronavirus bekend maakte. Het aantal besmettingen in het land is opgelopen tot 230, waarvan 125 in de provincie Blida.