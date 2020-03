Marokko: Man aangeklaagd na bewering dat seks beschermt tegen coronavirus

De man maakte een video waarin hij zich voordeed als medewerker van onderzoeksinstituut Pasteur (IPM)

In de video adviseerde hij mensen dagelijks seks te hebben om daarmee besmetting met het dodelijke longvirus COVID-19 te voorkomen. Het internationale onderzoeksinstituut IPM ontkende de beweringen en deed aangifte tegen de man.





IPM werkt in Marokko nauw samen met het Ministerie van Volksgezondheid bij het testen van mensen op besmetting met het coronavirus. Volgens de verklaring van IPM is de man niet werkzaam bij het instituut en zijn de beweringen over seksuele gemeenschap en het coronavirus ongegrond.





De Marokkaanse autoriteiten treden hard op tegen personen die onrust veroorzaken met het verspreiden van nepnieuws. Onlangs werd in Marokko een wetsvoorstel goedgekeurd die het mogelijk maakt verspreiders van nepnieuws strafrechtelijk te vervolgen.

