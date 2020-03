Aantal besmettingen Marokko opgelopen tot 170, dodental opgelopen tot 5

buitenland 24 mrt 19:06

In de afgelopen 24 uur zijn in Marokko 36 nieuwe besmettingen bevestigd. Het vijfde dodelijke slachtoffer is een 76-jarige man die uit Nederland terugkeerde.







De meeste besmettingsgevallen doen zich voor in de regio's Casablanca/Settat, Rabat/Salé/Kenitra en Fez/Meknes. Casablanca staat met 41 gevallen bovenaan, gevolgd door Rabat (23), Marrakech en Meknes tellen elk 22 besmettingen, Fez registreert 14 gevallen.

Van de 22 besmettingsgevallen in Meknes gaat het in 15 gevallen om mensen die deel uitmaakten van een groep vakantiegangers die samen een georganiseerde reis maakten naar een Arabisch land en op dezelfde terugvlucht zaten.

2020 CORONAVIRUS PANDEMIE PER REGIO REGIO BESM. DODEN HERSTELD CASABLANCA-SETTAT

Rabat-Salé-Kénitra

Fès-Meknès

Marrakech-Safi

Tanger-Tetouan-Al Hoceima

Oriental

SOUSS-MASSA

Béni Mellal-Khénifra

Guelmim-Oued Noun

Drâa-Tafilalet 42

40

36

22

11

7

6

4

1

1 2

1

0

0

0

0

0

1

0

0 2

2

1

0

0

0

0

1

0

0 Een 80-jarige vrouw uit Fqih Bensalah is hersteld van het coronavirus, waarmee het aantal herstellingen is opgelopen tot zes.

Van de 170 besmettingen gaat het in 97 gevallen (57%) om geïmporteerde besmettingen. In 85% van de gevallen vertoonden mensen "milde verschijnselen", bij de overige 15% bevond de infectie zich in "relatief ontwikkeld tot gevaarlijk" stadium. Dat zei directeur epidemiologie Mohammed Lyoubi.

Contactonderzoek leidde naar 2.878 personen, waarvan 2.158 nog moeten worden onderzocht. Volgens Lyoubi zijn 32 van de contactgevallen uiteindelijk positief getest op COVID-19 en behoren dus tot de 170 gevallen die tot nu toe zijn bevestigd. © MAROKKO.NL 2020 De man leed aan een chronische ziekte waardoor zijn immuunsysteem verzwakte, meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid dinsdagavond.