Hantavirus duikt op in China

Een passagier die in een bus in China overleed is positief getest op het hantavirus.

Een dodelijker type virus dan COVID-19 dat volgens de Chinese staatsmedia zeer vergelijkbare symptomen veroorzaakt. Het slachtoffer uit de provincie Yunnan stierf terwijl hij in een bus op weg was naar zijn werkplek in de provincie Shandong, meldt het Chinese Global Times (GT) maandag.

"Hij is positief getest op #hantavirus. 32 andere personen in de bus werden getest", aldus GT.



Het opduiken van het virus komt op het moment dat Chinese autoriteiten beginnen met het opheffen van de preventiemaatregelen als gevolg van COVID-19. Deskundigen wezen er echter snel op dat het geen nieuw virus is en slechts zelden van mens tot mens wordt overgedragen.

Volgens het Amerikaanse centrum voor ziektebestrijding (CDC) is het hantavirus zeldzaam en wordt het sterftecijfer geschat op zo'n 38%. Symptomen kunnen optreden tot acht weken "na blootstelling aan verse urine, uitwerpselen of speeksel van geïnfecteerde knaagdieren", aldus het CDC, en merkt op dat besmetting ook kan komen door beten van geïnfecteerde ratten of muizen.

De symptomen komen in veel opzichten overeen met die van het coronavirus: koorts, hoofdpijn, hoesten en kortademigheid. Een patiënt vergeleek het met "een strakke band om mijn borst en een kussen over mijn gezicht", aldus het CDC. © MAROKKO.NL 2020