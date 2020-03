Frans dodental door coronavirus passeert de 1000

Frankrijk is het vijfde land dat meer dan 1000 doden door het coronavirus telt. Het dodental is de afgelopen 24 uur met 240 toegenomen tot 1100.

© ANP 2020

Dat meldt Jérôme Salomon, de hoogste gezondheidsfunctionaris van het land. Salomon zei tegen verslaggevers dat 22.300 mensen als besmet staan geregistreerd. In totaal zijn 10.176 patiënten in het ziekenhuis opgenomen, waarvan 2.516 op de intensive care.Salomon benadrukte dat de 1100 doden, mensen waren die in het ziekenhuis zijn overleden. De doden in bejaardenhuizen zijn niet meegeteld. Die cijfers komen de volgende dagen, verzekerde hij.