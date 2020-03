Dodental Italië stijgt met 743 naar 6820

Zo'n 400 patiënten met het nieuwe coronavirus zijn in een dag tijd overleden in de zwaar getroffen Italiaanse regio Lombardije.

© ANP 2020

Daar staat het dodental door de virusuitbraak volgens een ingewijde inmiddels op ruim 4175. Het aantal nieuwe sterfgevallen ligt hoger dan een dag eerder. Toen maakten de autoriteiten melding van 320 overleden patiënten in Lombardije, waar zich onder meer Milaan bevindt, met ruim 1,3 miljoen inwoners de tweede stad van Italië. Op zondag waren 361 sterfgevallen gemeld en op zaterdag 546.Het landelijke dodental in Italië is het hoogste in de wereld. Er zijn meer dan 6000 patiënten aan COVID-19 gestorven. De autoriteiten komen rond 18.00 uur met een nieuwe update over het aantal sterfgevallen en besmettingen in het land.