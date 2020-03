Celstraffen voor neonazi's wegens beramen aanslagen op migranten

De Duitse rechtbank heeft gevangenisstraffen uitgedeeld aan acht leden van ‘Revolution Chemnitz' wegens het beramen van terroristische aanslagen op migranten

De leden van de zogenaamde "Revolution Chemnitz" groep werden na een proces van zes maanden veroordeeld tot gevangenisstraffen uiteenlopend van 25 maanden tot vijf en een half jaar.





De rechtbank in Dresden achtte de verdachten schuldig aan deelname aan een terroristische organisatie en het beramen van gewapende aanvallen op immigranten en politieke figuren. De acht neonazi's, tussen 22 en 32 jaar oud, werden in 2018 gearresteerd in de Oost-Duitse deelstaat Chemnitz, een bolwerk van extreemrechtse groeperingen.





Uit de interne communicatie van de groep bleek dat ze op 3 oktober een terroristische aanslag in Berlijn hadden gepland, tijdens de viering van de 'Dag van de Duitse Eenheid'.

