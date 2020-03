Aantal mensen met TBC daalt

Het aantal mensen met tuberculose (tbc) daalt, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).





In 2019 bleken de meeste tbc-patiënten oorspronkelijk afkomstig uit Eritrea (88), Marokko (58) en India (41).



Tuberculose is meestal goed te behandelen met antibiotica.

Vorig jaar waren er 759 TBC-patiënten in Nederland, 5 procent minder dan in 2018 (toen waren het er 797). Drie kwart van de tbc-patiënten in ons land komt volgens het gezondheidsinstituut uit andere landen, met veel tuberculose.