Schadevergoeding voor onterecht opgepakte broers na tramaanslag

De twee mannen die vorig jaar in Utrecht op de dag van de tramaanslag werden opgepakt, krijgen een schadevergoeding.

Zij bleken niets te maken te hebben met de aanslag waar vier mensen bij om het leven kwamen en velen gewond raakten. Hoe hoog de schadevergoeding is, maakt het Openbaar Ministerie niet bekend. Na de aanslag op het 24 Oktoberplein maart vorig jaar, werden twee broers aangehouden nadat een geurhond agenten naar hun woning had geleid. Al snel bleken zij geen enkele betrokkenheid bij de aanslag te hebben en ze werden dezelfde dag nog vrijgelaten.Mensen die ten onrechte in voorarrest hebben gezeten, kunnen aanspraak maken op een schadevergoeding. Dit hebben de broers gedaan.De man die wel verantwoordelijk wordt gehouden voor de tramaanslag, Gökmen T., is vorige week veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.