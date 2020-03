Aantal coronadoden in België stijgt met 56

buitenland 25 mrt 11:47

Het aantal coronapatiënten in België dat is overleden, is opgelopen tot 178. Het afgelopen etmaal stierven 56 mensen, melden de gezondheidsautoriteiten.





Volgens viroloog Steven Van Gucht is België "duidelijk nog niet aan de piek", meldt tv-zender VRT. © ANP 2020 Een dag eerder overleden 34 Belgische inwoners. Er werden de afgelopen 24 uur 434 mensen in het ziekenhuis opgenomen en 668 nieuwe coronagevallen bevestigd, wat het aantal besmettingen doet stijgen tot 4937. Er liggen op dit moment 474 mensen op de intensive care, een toename van 96 sinds dinsdag.Volgens viroloog Steven Van Gucht is België "duidelijk nog niet aan de piek", meldt tv-zender VRT.