Oproep tot gezamenlijk gebed Joden, Christenen en Moslims

De aartsbisschop van Rabat Cristobal Lopez Romero heeft opgeroepen tot een gezamenlijk gebed tegen de coronapandemie

Het gebed moet woensdag 25 maart om 20.00 plaatsvinden. "Laten we allemaal een kaars voor een raam aansteken en samen bidden" , luidt de oproep van de kardinaal op Facebook.









De Joden zingen Sjema, Christenen het Onze Vader en Moslims reciteren de Fatiha, vervolgt hij. Deze gebeden zullen met zachte stem of hardop worden uitgesproken, individueel, in een groep of met het gezin, kondigt de aartsbisschop van Rabat aan.

© MAROKKO.NL 2020